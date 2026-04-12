T.C. İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ESAS NO: 2025/177

KARAR NO: 2025/388

Kasten Yaralama suçundan sanık SINA NOTASH BILEHSAVAR hakkında yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca sanık hakkında TCK NUN 86/1 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 5 YIL SÜRE İLE GERİ BIRAKILMASINA, karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için ilan yapılmasına karar verilmiş olduğundan,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi uyarınca hükmün YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİGİNE

2- Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 10.04.2026