T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/292 Esas

DAVALI: FATMA GÜR: Burgunderstr.6 76726 Rheinland-Pfalz Germersheim / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı, YÜKSEL GÜR ile Davalı, FATMA GÜR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Cemal ve Emine kızı, İstanbul ili, Fatih ilçesi, İskenderpaşa Mah. Cilt No:35, Hane:2738'de nüfusa kayıtlı, 24/12/1969 doğumlu, 31594835266 T.C. Kimlik numaralı FATMA GÜR'ün tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

12/03/2026 günü saat: 10:25'de duruşmada hazır bulunmanız, HMK.nun 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı FATMA GÜR'eilan tarihinden itibaren 7 gün sonra duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.