T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2024/147 Esas

KARAR NO: 2025/69

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2025 tarihli ilamı ile Mala Zarar Verme suçundan Beraatine ve Hakaret suçundan 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Yadigar oğlu, 11/01/2005, Beyoğlu doğumlu, HAZAT OĞUZATAK tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 05.03.2026