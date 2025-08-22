T.C. İSTANBUL 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayın GÜNDÜZ ŞAHİN

(TEMUR ve YOSMA oğlu, 20/08/1969)

Müşteki DÜZGÜNLER ELEKTRİK VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, tarafından hakkınızda 2024/182 esas sayılı dosyadan Karşılıksız Çek şikayetinde bulunulmuştur.

Mahkememizde Karşılıksız Çek suçu yönünden 02/12/2025 günü saat 10:15'de duruşmanız olduğu ilanen tebliğ olunur.

ŞERH: ''Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde İİK'nun 349. Ve CMK'nun 195. Maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar verileceği ihtar olunur.''