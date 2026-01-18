T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/1 Tereke

Müteveffa Hasan Yurğa terekesinin tasfiyesi T.M.K. nun 612 nci maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre yapılmakta olup, terekeye ait taşınmaz payının, muhammen değerinin % 80’inin altında olmamak, binde 5,69 ihale damga vergisi, %10 KDV, tüm tapu alım-satım harç vergi ve masrafları alıcısına ait olmak koşulları ile pazarlık usulü ile satılmasına ve alıcı adaylarından teklif alınmasına karar verilmiştir.

TAPU KAYDI: İstanbul İli, Silivri İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 5533 ada, 2 parselde (Eski Kavaklı Mahallesi, 964 parselde)kayıtlı, 29.338,37 m2 miktarlı tarla nitelikli, taşınmazın müteveffa adına kayıtlı 21/48 payı (12.835,54 m2)

ÖZELLİKLERİ: 20.02.2025 tarihli bilirkişi raporu ile, imar planlarının onay aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldığı, bölgenin büyük çoğunluğunun villa imarına açılmış durumda olduğu belirtilmiştir.

KIYMETİ: 20.02.2025 tarihli bilirkişi raporu ile terekeye ait taşınmaz payının değeri 37.223.037,00 TL takdir edilmiştir

Satış Şartları ve Usulü:

A) Alıcı adaylarının tekliflerini en geç 06.03.2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Abideihürriyet Caddesi, Yasemin Apt, No:209, K:5, D:13 Şişli, İstanbul adresinde mesleki faaliyette bulunan Tereke Tasfiye Memuru Av. İbrahim Bülbül’e vermeleri gerekmektedir. Teklifler değerlendirildikten sonra T.M.K. nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50 nci maddesi uyarınca, bilirkişi raporunda belirlenen muhammen değerinin % 80’inin altında olmamak kaydıyla en yüksek teklifleri veren en az üç istekli, daha sonra belirlenecek ihale gününde davet edilerek, taşınmaz, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda kendileriyle yapılacak pazarlık sonucunda, en yüksek bedeli veren alıcısına ihale edilecektir.

B) Pazarlıkla satışa davet edilenlerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si oranında pey akçesini memleket parası ile T. Vakıflar Bankası nezdinde Tereke Mahkemesince açılmış olan TR43 0001 5001 5800 7320 9985 08 IBAN no.lu hesaba yatırmaları veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini pazarlık başlamadan önce tevdi etmeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. İhale bedelinin, ihale tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekmektedir.

C) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde satışı ertelemekte serbesttir. İhale; satış tutanağının Mahkemece onaylanması ile tamamlanacaktır. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmaz ile ilgili bilirkişi raporunu ve bilirkişi ek raporunu inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Satış şartnamesi ile taşınmaza ilişkin bilgileri içeren bilirkişi raporları Mahkeme dosyasında görülebilir. İlan olunur. 12/01/2026