T.C. İSTANBUL 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/341 Esas

Davacı vekili dava dilekçesinde davacı ile davalı Özlem Kuyucu arasında motorsiklet satış sözleşmesi imzalandığını, sözleşme kapsamında senet akdedildiğini, Hilal Uslunun vekili Orhan Suat Uslu ile arasında sözleşmeye konu motorun devir işlemi yapıldığını, masraf ödendiğini, senetlerin ödendiğini, ancak satışa konu motor davacıya teslim edilmediğini belirterek senetler hakkında ödenin durdurulması amacıyla tedbir kararı verilmesine, davalılara ödemiş bulunduğu 2.500 TL nini ve yapmış olduğu noter masrafı olan 486,08 TL nin karşı taraftan tahsiline, yargılama masrafları ile avukatlık ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava ettiği, davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle 2005 model Piaggio marka motorsiklet, 08/05/2015 tarihinde taraflar arasındaki satış sözleşmesi ile davalıya teslim edildiğini, motorun arızalanmasından dolayı 10/06/2015 tarihinde davacının galeriye motoru getirdiğini, aracın tamir servis masrafı 3000 TL tuttuğu kendisine iletildiğini, tamir masraflarını ödeyerek aracını galeriden alması yönünde ihtar yapıldığını belirterek davanın reddini savunduğu, davalı Özlem Kuyucunun dosyaya cevap dilekçesi sunmadığı, İstanbul 2. Tüketici Mahkemesinin 02/03/2018 tarihli duruşma ara kararı gereği alınan bilirkişi raporunda, geçersiz bir satış sözleşmesi ile kaparo ve peşinat alınan, fakat her ne kadar Noter kanalı ile satışı yapılan 05 AK 631 plaka sayılı 2004 Model X9500 tipinde M271M34351 Motor numaralı , ZAPM2700004005370 ŞASE numaralı Pıaggıo marka motorsikletin Point Motor firması tarafından davcı Gülbeyaz Emireri'ne servis ve tamir yeteneği kapasitesi ile satıldığı, geçersiz sözleşmede hiçbir bilgi olmadığı, 8000- TL Bedelle satılan bir aracın 31 gün sonra 31 gün sonra davacı tarafından teslim alındığı varsayılsa bile 31 gün sonra hayatın akışına ters bir şekilde aracın ederinin neredeyse %40 değeri kadar bir tamir bedelinin talep edilmesi iş bu aracın ayıplı olduğunun tespit edildiğini, Davacı vekili tarafından davanın 11/06/2021 tarihinde davanın ıslah edildiğini, akabinde İstanbul 2. Tüketici Mahkemesinin 24/02/2022 tarihli 2015/1371 Esas 2022/409 sayılı kararı ile dosyanın karara çıktığı, davalılardan Hilal Uslu'nun istinaf yoluna başvurduğu, İstanbul B.A.M 19. Hukuk Dairesinin 2022/1836 Esas 2023/766 Karar sayılı ilamı ile talebinin kısmen kabul edildiği ve mahkeme kararının kaldırılarak dosyanın 2023/341 Esasını aldığı tensip tutanağı düzenlendiği, taraflara tebligat yapıldığı, davalılardan Özlem Kuyucu'ya yapılan tebligatların iade edildiği, mahkememizin 14/05/2025 tarihli ara kararında davalı Özlem Kuyucu'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; duruşmasının 14/10/2025 günü saat 10:30'da İstanbul 2. Tüketici Mahkemesinde yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 14.05.2025