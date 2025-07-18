T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/369 Esas

DAVALI: EMİN KILIÇ -Ekrem oğlu, 1971 doğumlu,

Davacı MENDUHA KILIÇ tarafından aleyhinize açılan Boşanma dava dilekçesinde; 1993 yılında evlendiklerini, müşterek altı çocuklarının olduğunu, davalının Panama ülkesinde market işletmesi yaparken bir kadınla gönül ilişkisi olduğunu, bu birliktelikten çocuklarının olduğunu, davalının müşterek çocuklarına maddi ve manevi olarak destek olmadığını, davalı ile boşanmalarına, müşterek çocuklarFatma Zehra ve Aişe Sare'nin velayetinin geçici ve kesin olarak davacı anneye verilmesine, müşterek çocuklar Fatma Zehra ve Aişe Sare için ayrı ayrı aylık 10.000,00 TL 'den toplam 20.000,00 TL tedbir ve iştirak nafakasına, davacı kadın için aylık 30.000,00 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına, davacı lehine 1.500.000,00 TL maddi tazminata, 1.500.000,00 TL manevi tazminata, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine ilişkin dava dilekçesinin yurtiçi ve yurtdışı adresinize tebliğ yapılamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Ön inceleme duruşma günü: 10/10/2025 günü saat: 09:45'de duruşmanız olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.

Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR.