T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/130 Esas

DAVALI: ADİL BOLAT -T.C. : 144.....340 , İ*a, S****e oğlu, **.**.1976 doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının dava dilekçesinde özetle; tarafların evlendiklerini, tarafların derdest boşanma davalarının olduğunu, davalı adına kayıtlı ve evlilik birliği içinde edinilmiş çok sayıda gayrimenkullerinin ve araçların bulunduğunu, bu gayrimenkullerin yüksek kira getirilerinin olduğunu, bu getirilerin davacıya paylaştırılmadığını, bu taşınmazların Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesinde bulunduğunu, trafik kayıtlarına göre araçlardan birinin boşanma dava tarihinde halen davalı adına kayıtlı olduğunu, diğer aracın da boşanma dava tarihinden kısa bir süre önce satıldığını, davalının üzerine kayıtlı araçları başkasının üzerine geçirmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu, davalının banka hesaplarını boşalttığını, dava dışı Kadıköy'deki taşınmazın kredi ile satın alındığını ve kredi ödemelerinin evlilik birliği içinde yapıldığı belirterek davanın kabulü ile taraflar arasında 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olan yasal mal rejimi gereğince de edinilmiş malların tasfiyesi ve katılma alacağının değer artış payı olarak şimdilik 1.000.000 TL alacağın talep tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesini, davalı tarafın kötü niyetli olarak mal kaçırma maksatlı olası bir muvazaalı işlemle hak kaybına sebebiyet vermemesi için davalının banka hesaplarına, üzerine kayıtlı araçlara ve davalının üzerine kayıtlı gayrimenkullere teminatsız ihtiyaten tedbir konulmasına,davalının geriye dönük banka hesap hareketlerine çıkan değerler üzerine teminatsız ihtiyati tedbir konulmasına, davalının evlilik birliği içinde biriktirmiş olduğu paraların ve olası bir mal kaçırmanın olup olmadığına ilişkin bilgilere ulaşılması, gerekirse bunların da tasfiyeye konu edilmesi için, bankalara yazılacak müzekkereler ile hem bu hesaplara tedbir konulmasını hem de geriye dönük hesap hareketlerinin celbinin sayın mahkemece yapılmasını, davalının evlilik birliği süresince üzerine kayıtlı olarak aldığı araçların geçmiş kayıt sorgulamalarının mahkemece yapılarak devir edilen kişiler ile davalı arasında hısımlık ilişkisi var ise bu durumun da ortaya konulması ve araç değerlerinin dava değerimize eklenmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ettiklerine dair dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek, elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Ön inceleme duruşma günü: 14/11/2025 günü saat: 09:30'da duruşmanız olup, 6100 sayılı H.M.K'nun 139. Maddesi uyarınca Sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR olunur.

Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.