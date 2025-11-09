T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/233 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Varyemez Sokağı, 1394 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 13/16 hisse maliki Havza ÇETİNKAYA 'nın gaipliklerine ve taşınmazdaki hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişilerin hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin Mahkememizin 2023/233 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 28.10.2025