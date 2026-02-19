T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/76 Esas

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Maden Mah. Nalbant Çeşmesi Sokağında bulunan 969 ada 7 parsel sayılı 282 m² yözüölçümlü, Sultan Beyazıt Vakfından mukataalı taşınmazın maliki Murat Kızı Fatma'nın ölü olması nedeniyle, taşınmazın ölü kişi adına tapusunun iptali ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 17. Maddesi gereği Sultan Beyazıt vakfı adına tesciline karar verilmesi istemiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yukarıda adı geçen kişinin mirasçılarını ilişkin bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin mirasçılarının Mahkememizin 2024/76 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri, gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 29.12.2025