T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/644 Esas

Muris Stilyanou kızı KASYANİ KARTENYA'nın 11/06/1969 ölüm tarihli verasete esas nüfus kayıtlarından yasal mirasçısı olmadığı, başkaca bir mirasçısının bulunup bulunmadığı bilinmediği anlaşılmakla;

TMK 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2022/644 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 09/10/2025