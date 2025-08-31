T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

2025/227 Esas 2025/616 Karar

Basit Yaralama suçundan Hasan Oğlu Dalal'den olma, 1980 Ürdün doğumlu. Sanık MO TASEM SALMAN HASAN TAL hakkında Basit Yargılama Usulü uygulanarak Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeİtiraz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile itiraz yolu açık olmak üzere, yasa yoluna müracaat edilmediğinde kesinleşmek, İtiraz edildiğinde ise tevzi kriterlerine göre belirlenen başka bir Asliye Ceza Mahkemesine gönderilip duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 29/08/2025