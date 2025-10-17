T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/132 Esas

Konu: 2. Gaiplik İlanı

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ileÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında;

Dava konusu İstanbul ili, Fatih İlçesi, Balabanağa Mahallesi, Şehzadebaşı Sokağında bulunan, 922 ada, 65 parsel sayılı, 10,00m2 sahalı, “ahşap dükkan” vasıflı Cennetmekan Sultan Abdülhamit Han-ı Evvel Hazretleri Vakfından olan taşınmazın, 4/32 hissesi Mehmet oğlu Mehmet Nuri adına, (1338 nolu kayda istinaden), 2/32 hissesi Hüseyin adına, (1338 nolu kayda istinaden), 1/32 hissesi Cemile adına (1325 tarihli kayda istinaden), 1/32 hissesi Rahime adına (1325 tarihli kayda istinaden), 1/32 hissesi Fatma Naile adına (1338 tarihli kayda istinaden), 1/32 hissesi Safiye adına (1338 tarihli kayda istinaden), 4/32 hissesi Hüseyin Nuri adıma (1325 tarihli kayda istinaden) 09.12.1940 tarihli kadastro tespitiyle kayıtlı olduğundan hissedarları tanıyan bilen olmaması nedeniyle, 5737 Sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca gaipliğine ve belirtilen hissenin davacı adına tescili talep edilmiş olmakla;

TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen taşınmazın malikinin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ÜÇ (3) AY İÇİNDE İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2024/132 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/10/2025