T.C. İSTANBUL 21. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 21 İCRA CEZA MAHKEMESİ

İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2025/391 Esas sayılı dosyasında müşteki TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. tarafından sanık ILIYA FANKOV MARINOV aleyhine "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması 14/05/2026 günü saat 14:00'a bırakılmıştır.

CMK'nın 145 ve 253 maddeleri ile İİK'nın 349.maddesi gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü gidermeyi kabul edip etmediğinizi bildirmeniz, uzlaşmayı kabul edip gerekli ödemeyi yaptığınızda davanın düşeceği hususları iş bu ilamın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık ILIYA FANKOV MARINOV 'a tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.