T.C. İSTANBUL 21. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 21. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2020/59 Esas

TASFİYE MEMURU: TUNÇ AKKOÇ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan yargılamasında;

Tasfiye memuru TUNÇ AKKOÇ (TCKN: 52279003312)'un "Bostancı Mah. Morsalkım Sk. No: 19 İçkapı No: 13 Kadıköy/İSTANBUL", "Acıbadem Mah. Nazifbey Sok. No:7/1 Kadıköy/İSTANBUL", "Kamer Hatun Mah. Tutkalcı Sok. Dış Kapı No:26 Daire No:4 Beyoğlu/İSTANBUL", "Salacak Mh. Neyzebaşı Halil Can Sok. No:65/7 Üsküdar/İSTANBUL" ve "Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:3/3 Beyoğlu/İSTANBUL" adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarına rağmen adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından bu kere tasfiye memuru Tunç AKKOÇ'a isticvap davetiyesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

HMK'nın 171.maddesi hükümlerine göre mahkememizce isticvabınıza karar verilmiş olup 02/02/2026 günü saat: 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, özürsüz olarak gelmediğiniz ya da gelip de sorulan sorulara cevap vermediğiniz takdirde sorulan soruları ikrar etmiş sayılacağınız hususu isticvap davetiyesi yerine geçerli olmak üzere tasfiye memuru TUNÇ AKKOÇ'a ilanen tebliğ olunur. 02/10/2025