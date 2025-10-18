T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/52 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan 1635 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 1/4 hisse maliki Halil oğlu Ali ve 1/4 hisse maliki Halil oğlu Hurşit'in gaip olmasından dolayı Gaipliğine, gaibin taşınmazdaki hisselerinin Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2025/52 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur. 09.10.2025