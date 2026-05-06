T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/68 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Nişancı Mahallesi, Çinili Çeşme mevkiinde bulunan 133 ada, 25 parsel sayılı, 188,00 m2 yüzölçümlü, avlulu ahşap ev vasıflı taşınmazın 4/864 hisse maliki Kemal'in ve 2/864 hisse maliki Pakize yönünden İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/02/2015 tarih ve 2014/997 E., 2015/193 K. Sayılı ilamı ile TMK 427. Maddesi uyarınca en büyük mal memuru İstanbul Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğini, dava konusu taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolmuş olup; TMK. 588. Maddesi gereğince 4/864 hisse maliki Kemal ile 2/864 hisse maliki Pakize'nin gaipliklerine, taşınmazdaki söz konusu maliklerin hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir. İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2025/68 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur.30/04/2026