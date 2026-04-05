T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/47 Esas

DAVALI: GÜNER ÜNVER

Tüm adres araştırmaları ve çıkartılan tebligatlar iade edildiğinden Mahkememizin ara kararı gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra bilirkişi raporu ve sözlü yargılama ihtarının tebliğ edilmiş sayılacağına. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, HMK186 Md. uyarınca belirlenen duruşma günü 17/09/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği ihtaren ilanen tebliğ olunur. 31/030/2026