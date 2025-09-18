T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/150 Esas KARAR NO: 2025/534

Başkasına aitBanka veya Kredi kartının İzinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar sayılı 08/07/2025 tarihli ilamı ile sanığın erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mohammed ve Najat kızı, 1995 Fas doğumlu müşteki SALHI AMAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerinde bir gazetede ve genel internet sitesinde İlanen Tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 16.09.2025