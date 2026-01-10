T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/342 Esas-

KARAR NO: 2026/14

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/01/2026 tarihli ilamı ile sanıklar hakkında Berat kararı verilmiştir. Marsum Abbas ve Fatmania kızı, 1985 Endonezya doğumlu müşteki MUTAHHARAAH MARSUM ABBAS'a gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin mahalli bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunacağı dilekçe ile istinaf yasa yolunun açık olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.01.2026