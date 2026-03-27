T.C.İSTANBUL 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 27.03.2026 00:01:00
T.C. İSTANBUL 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYI: 2025/343 Esas
2. İLAN
Miras bırakan İstanbul, Fatih ilçe, Eminsinan Mah, Cilt 77, Hane 5*0, Bsn:*4 e nüfusa kayıtlı, 279****864 TC Kimlik numaralı Lale TARİM'in mirasçıların tamamı bilinmediğinden, mirasçısı bulunup bulunmadığı, murisin varsa mirasçılarının 1 ay içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK.'nun 594. md. gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluklarında verileceği hususu 2.kez ilan olunur. 18/03/2026
#ilangovtr BASIN NO: ILN02432305