T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2016/522

KARAR NO: 2025/450

SANIK: KAMAL MAGDED HAMZA ZIRARI, Magded ve Zulaıkha oğlu, 1976 Erbil doğumlu, Cumhuriyet Cad. Nispet Sok. Noche Sites HarbiyeŞişli/ İstanbul adresinde oturur. Pasaport No: A5027105

SUÇ: Dilencilik

SUÇ TARİHİ:18/08/2016

SUÇ YERİ: Beyoğlu/İSTANBUL

KARAR TARİHİ: 14/10/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Kamal Magded Hamza ZIRARI hakkında "dilencilik" suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, TCK'nın 229/1-2 maddesinde öngörülen ceza miktarı itibariyle suçun TCK'nın 66/1-e maddesi uyarınca 8 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını son kesen işlemin 19/10/2016 tarihli iddianamenin düzenlenmesi olduğu, bu tarihten itibaren 8 yıllık süre hesaplandığında olağan zamanaşımının 19/10/2024 tarihinde dolmuş olduğu anlaşıldığından, TCK'nın 66, 67 ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeni ile düşmesine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.19/11/2025