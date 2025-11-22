T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/687

KARAR NO: 2025/458

DAVACI: K.H.

SANIK: BLESING OWIE, Pule ve Elizabeth kızı, 1975 Nijerya doğumlu,Molla Gürani Mah. Yekta Efendi Sok. Huzur Apart. No 10/4Fatih/ İstanbul adresinde oturur. Pasaport No:065145366

SUÇ: Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

SUÇ TARİHİ: 11/08/2016

SUÇ YERİ: Fatih/İSTANBUL

KARAR TARİHİ:14/10/2025

Sanık Blesing OWIE hakkında "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, TCK'nın 206/1 maddesinde ''üç aydan iki yıla kadar'' hapis cezası öngörüldüğü, TCK'nın 66/1-e maddesi uyarınca suçun 8 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını son kesen işlemin 20/10/2016 tarihli iddianamenin düzenlenmesi olduğu, bu tarihten itibaren 8 yıllık süreye, 01/03/2023 kesinleşme tarihli davanın durması üzerine geçen süre de eklenerek hesaplandığında olağan zamanaşımının dolmuş olduğu anlaşıldığından, TCK'nın 66, 67 ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen dava zamanaşımı nedeni ile düşmesine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.19/11/2025