T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2021/145

KARAR NO :2026/349

SANIK :ABIB YUSUFZADE: Oktay ve Geogcek oğlu 1974 Bakı Azarbeycan doğumlu.

SUÇ :Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma

SUÇ TARİHİ ve YERİ :21/10/2005- Şişli/İstanbul

KARAR TARİHİ :05/05/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı müşteki sanık hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de TCK'nın 155/2 maddesinde ''bir yıldan yedi yıla kadar'' hapis cezası öngörüldüğü, TCK'nın 66/1-d maddesi uyarınca suçun 15 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını son kesen işlemin 03/05/2011 tarihli sanık Hasan Hüseyin AKSOY'un savunmasının alınması olduğu, bu tarihten itibaren 15 yıllık süre hesaplandığında olağan zamanaşımının 03/05/2026 tarihinde dolmuş olduğu anlaşıldığından, TCK'nın 66, 67 ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının gerçekleşen DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞMESİNE, sanık ABIB YUSUFZADE hakkında çıkartılan yakalama emrinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren2 haftaiçinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 15/05/2026