T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLANDIR

Sayı: 2024/755 Esas

16796324930 T.C. Kimlik Numaralı Sabire ve Mustafa'dan olma 01/07/1939 Gümülcine doğumlu Günsel Yılmazöz' ün 30 yılı aşkın süredir kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen Günsel Yılmazöz'e ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca Günsel Yılmazöz'ün Gaiplik ilanının verilebilmesi için ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı 6 AY İÇERİSİNDE GÜNSEL YILMAZÖZ HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur.01.10.2025

GAİPLİK KARARI İSTENİLEN

T.C. KİMLİK NO: 16796324930

ADI SOYADI: GÜNSEL YILMAZÖZ

BABA ADI: MUSTAFA

ANNE ADI: SABİRE

DOĞUM TARİHİ: 01/07/1939

DOĞUM YERİ: GÜMÜLCİNE