T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Sayı: 2024/1062 Esas

29504146236 T.C kimlik numaralı Muhammet Nuri ve Hamdiye'den olma 08/09/1944 İstanbul doğumlu Davalı Tarkan KAYA'nın aleyhine mahkememize açılan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasında; davalılardan Tarkan KAYA'nın tüm araştırmalara rağmen adresine tebligat teslim edilmediğinden dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın gazete' de yayımlandığı tarihten itibaren "2 hafta süreden sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağına, davetiye tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi sunmanız, var ise belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, TMK 644'e göre ... belirtilen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri süremediğiniz veya paylaşma davası açmadığınız takdirde istem konusu mal üzerinde elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği ve duruşma günü olan 01/04/2026 günü saat: 12:10'da duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı" hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29.01.2026