T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2026/113

C. SAVCILIĞI ESAS NO: 2025/55553

SANIK: EMİR SEMSOVIC, Ismail ve Hamijeta oğlu, 1997 SIRBİSTAN doğumlu,

SUÇ: Bileti Olmaksızın Spor Müsabakalarını İzlemek Amacıyla Spor Alanlarına Girmeye Teşebbüs

SUÇ YERİ: İSTANBUL/SARIYER

SUÇ TARİHİ: 24/02/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma Bürosu'nun 23/12/2025 tarih ve 2025/55553 Esas sayılı iddianamesi ile eylemine uyan 6222 sayılı Kanun 15/1, 18/1,3,5-c,6,8,10 ile Türk Ceza Kanunu'nun 35/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile dava açılmış, suç gereği basit yargılama usulüne kaydı yapılan dosyamızda sanığa "İddianamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde beyan ve savunmalarınızı yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, aksi takdirde savunma yapmaktan ve beyan sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, beyan ve savunma için verilen 15 günlük süre dolduktan sonra Mahkememizce duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususları tebliğ ve ihtar olunur" şeklinde tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın resmi gazetede yayınlanmasından (15) onbeş gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıklardan tahsiline dair ilan olunur. 14/01/2026