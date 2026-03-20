T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2016/477 Esas

KARAR NO: 2021/23

Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalılar Aleksandra Sümbüloğlu mirasçıları ve diğerleri arasında Beyoğlu ilçesi arap camii mahallesi, 1488 ada, 66 parsel sayılı 179,67 m2alanlı taşınmaz ile ilgili görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle:

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 09/10/2025 tarih2025/1076 Esas 2025/1701 sayılı karar ilamı ile ;

"1-Bir kısım davalılar vekilinin istinaf başvurusunun HMK.nun 353/1-b/1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE, Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, 6100 sayılı HMK.nun 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" şeklinde karar verilmiş olup ;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince istinaf başvuru dilekçesinin iş bu ilanın yayım tarihine müteakip 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı dahili davalı İOANNİS PANÇOĞLU'ya şerhli davetiye yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/12/2025