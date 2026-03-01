T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2025/184 Esas

KARAR NO : 2025/477

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/12/2025 tarihli ilamı ilemahkumiyetlerine karar verilen SSÇ'ler Tahir Demir ve Muhammed Yasin Aydoğan hakkındaki kamu davasının MÜŞTEKİSİ OLAN Andrey ve Irına kızı, 2005 doğumlu, ANASTASIIA NESTEROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.02.2026