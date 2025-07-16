T.C. İSTANBUL 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO: 2014/115 KARAR NO: 2016/195

Davacı INTEL CORPORATION tarafından davalılar SAİT ENGİN SOKULLU, TEKNOINTEL ULUSLARARASI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan davanın, Mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

ASIL VE BİRLEŞEN DAVANIN KABULÜNE,

-Asıl dava yönünden davanın kısmen kabulü ile, davacının İNTEL ibareli markasına davalının tecavüzde ve haksız rekabette bulunduğunun tespiti ile men ve refine, davalının İNTEL ibaresinin kullanıldığı bilgisayar-bilişim, teknoloji ve iletişim-haberleşme hizmetleri ile tabela, poşet ve çanta vb. Ambalaj malzemeleri ile tanıtım materyalleri mevcut ise ve silinebilirlerin silinmesine, silinemeyenlerin toplatılarak imhasına, www.teknointel.com.tr adlı sitenin alan adının iptaline, www.teknointel.com adlı sitenin alan adının iptali talebinin husumetten reddine, davalının ticaret unvanında İNTEL ibaresinin terkini talebinin hak düşürücü süre içerisinde yapılmadığı anlaşıldığından reddine,

-Birleşen İstanbul 4 FSHHM nin 2016/61 esas sayılı davası yönünden davanın kabulü ile, davalı adına tescilli www.teknointel.com adlı siteye uzantısı nazara alınarak Türkiye de erişimin engellenmesine,

2- Karar kesinleştiğinde özetinin masrafı davalıdan tahsil edilmek sureti ile Türkiye genelinde yayın yapan tirajı yüksek 3 büyük gazeteden birinde bir kezilanına,

Dair Mahkememizin 22/03/2016 tarih ve 2014/115 E. - 2016/195 K. sayılı kararı; taraflarca yasal süresi içinde İSTİNAF edilmediğinden kesinleşmiş olmakla, hüküm özeti ilan olunur. 26/12/2024