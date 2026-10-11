T.C. İSTANBUL 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/40

DAVALI: DND KURUMSAL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Davacılar Societe des Produits NESTLE S.A, Nestle Türkiye Gıda San.A.Ş tarafından aleyhinize açılan MARKAYA TECAVÜZ-HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ, MEN'İ, REF'İ davasında dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, davalı DND Kurumsal Gıda San.ve Tic. A.Ş adına Orhangazi Mah.Karataş Sk.N.48A/1 Sultanbeyli / İstanbul adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, Ticaret Sicil Kayıtları üzerinde yapılan araştırmada adresin aynı adres olduğu anlaşılmış olmakla, davalının başkaca yeni bir adresine ulaşılamadığından,

"Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, HMK'nın 139 ve 140.maddeleri gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen ancak henüz sunulmayan delillerinizi sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, verilen kesin süre içinde işlemlerin yapılmaması halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" hususları ile 12/11/2026 günü saat 11.45'te yapılmasına karar verilmiş olan ön inceleme duruşmasında Mahkememizde hazır bulunulması hususu ilanen tebliğ olunur.