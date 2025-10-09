T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2024/710 Esas KARAR NO: 2025/479

Israrlı Takip suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/09/2025 tarihli ilamıyla Düşme kararı verilen Al Karak ve Alıa oğlu Ürdün 1993 d.lu. AHMAD YAHIA TAWFIQ JARADAT tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin mahalli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur. 07.10.2025