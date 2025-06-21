T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/732 Esas

KARAR NO : 2025/322

Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı, Hakaret, Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/05/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 102/1-2. cümle, 151/1, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Nazı ve Şagsoın oğlu, 1984 Gürcistan d.lu. sanık RAMIZ SHAKHSOINOGLI tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infazvetutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup ilan olunur. 19.06.2025