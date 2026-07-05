T.C. İSTANBUL 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/896 Esas

Mahkememizin 2024/896 esas 2026/387 karar sayılı dosyasından verilen 07/05/2026 tarihli kararı uyarınca;

1-Sivas ili, Suşehri ilçesi, Yerkesen Mahallesi Cilt No:139 Hane No:33, Birey sıra No:26'da nüfusa kayıtlı Saniye ve Ahmet 'den olma 01/03/1980 Suşehri doğumlu 67720102476 T.C. Kimlik numaralı HAMZA YAVUZ'un 2012 Aralık ayı tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE, dair verilen hüküm tebliğ yerine geçmek üzere İLAN olunur. 16.06.2026