T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2025/276 Esas

KARAR NO: 2026/54

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/01/2026 tarihli kararı ile 157/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Zirat ve Emel oğlu, 01/10/2003 doğumlu Sinan TÜRKMEN tüm aramalara rağmen bulunamamış Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezninde istinaf yolu açık olduğu belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 08.04.2026