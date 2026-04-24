T.C.İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/167 Esas

Konu : Gaiplik ilanı hk.

GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU

II. İLAN

MALİYE HAZİNESİ ileKAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, Yerebatan Caddesinde bulunan, 38 ada, 32 parsel sayılı, 451,00 m2 yüzölçümlü, Üskuli Caminde İmam Olanlara Meşruta Vakfından “Ahşap İki Hane ve Kuyu” vasıflı taşınmazın 1/96 hisse sahibi Mesut kızı Hatice Nevber'in dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2024/167 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.17/04/2026