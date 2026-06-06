T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/601 Esas

KARAR NO : 2026/210

Kasten Yaralama ve basit yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/04/2026 tarihli ilamı ile, TCK'nın 86/1, 86/2-1. cümle maddesi sanık İsmail Külcü'nün 8 ay 22 gün hapis cezası ve 2.240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve karara karşı sanık müdafii tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, karar ve istinaf başvurusu tüm aramalara rağmen müşteki Lamberd ve Regine'den olma 1985 doğumlu Almanya uyruklu Fabian Curmann ile müşteki Heribert ve Elisabet'ten olma 1985 doğumlu Almanya uyruklu Rath Oliver'e tebliğ edilememiştir.

İlgililere tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek ve bu tutanak Hakim'e onaylatılmak kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle, ilgili mahkememiz yargı çevresi dışında bulunuyor ise bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi veya Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu aracılığıyla mahkememize gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, yine sanık müdafiinin istinaf başvurusuna karşı aynı usul izlenerek verilecek bir dilekçe ile cevap verilebileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.04.06.2026