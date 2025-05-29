T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2. GAİPLİK İLANI

T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/172 Esas

2. GAİPLİK İLANI

VAKIFLAR İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileKAYYUM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle; İstanbul ili, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde bulunan 1822 ada, 35 parsel sayılı, 14.00m2 yüz ölçümlü Sultan Beyazıt Vakfından Mukataalı "arsa" vasıflı taşınmazın 2/4 hisse maliki Konstantin kızı Anna Teberikoğlu'nun uzun senelerden beri gaip olduğu, kendilerinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememiz'in 2024/172 E. Sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin, İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bildirilmesi duruşma günü olan 09/09/2025 günü saat10.05'de İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur. 01/05/2025