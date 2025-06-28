T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/132 Esas
ETİ KALMA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği talep edilen İSRAEL BOHOR (48859241304) Ali Osman ve Ester oğlu 01/08/1940 doğumlu, İSRAEL BOHOR hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekli bilgi ve malümatların İstanbul 32. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/132 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan ve olunur. 05.05.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 48859241304
ADI SOYADI : ISRAEL BOHOR
BABA ADI : ALİ OSMAN
ANA ADI : ESTER
DOĞUM TARİHİ : 01/08/1940
DOĞUM YERİ : BEYOĞLU
İKAMETGAH ADRESİ :