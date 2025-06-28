T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/132 Esas
ETİ KALMA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaiğliği talep edilen ALBERT BEHAR BOHOR (48862241230), Ali Osman ve Ester Oğlu 02/06/1939 doğumlu, ALBERT BEHAR BOHOR hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatların İstanbul 32. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/132 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 25/03/2025
GAİP TC KİMLİK NO : 48862241230
ADI SOYADI : ALBERT BEHAR BOHOR
BABA ADI : ALİ OSMAN
ANA ADI : ESTER
DOĞUM TARİHİ : 02/06/1939
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ : -