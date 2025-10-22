T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 34. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2024/674 Esas

Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar MEHTAP TOYGARTEPE, MELTEM AYTUN, HASAN ERDAL HAŞILLIOĞLU, MUSTAFA KEMAL ZAFER GÜRSEL TUNÇAY, VAHAP BAHADIR HAŞILLIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı MUSTAFA KEMAL ZAFER GÜRSEL TUNÇAY 19007229796 T.C kimlik numaralı dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 13/04/2026 günü saat 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 122,127,128 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07.10.2025