T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/91 Esas

DAVALILAR: 1- SEVİM SARAÇ 2- GÜLSEN SARAÇ

Davacılar Ruhsar Özdemir ve Zekeriya Mazhar Küçüker tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Sevim Saraç'ın mernis adreslerinin boş olduğu ve adres araştırması sonucunda elde edilen mernis adresi olan 55 DUİSBURG 47051 98933 BERLİN/ALMANYA ve davalı Gülsen Saraç'ın da mernis adreslerinin boş olduğu ve adres araştırması sonucunda elde edilen mernis adresi olan KREMERSTR. 41A, 47051 DUİSBURG BERLİN/ALMANYA yurt dışı adresine çıkartılan bilirkişi raporu ve ön inceleme duruşma tutanağının tebliğ edilemediğinden, tekrar adres araştırması yapılarak bir sonuç alınamamış olup;

Davaya konusu taşınmazın dava tarihindeki değerlerinin tespiti hususunda bilirkişi heyeti eşliğinde keşif yapılmış olup bilirkişi heyetinin 20/03/2024 tarihli; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Melek Hatun (Mevlâna kapı) Mahallesi, Küçük Saray Caddesi, No: 24, zemin kat, D: 3 adresinde bulunan, tapunun 1492 ada, 44 parselinde yer alan taşınmazın dava tarihi 24.03.2023 itibariyle tamamının değeri 820.000,00 Türk lirası olarak takdir edilmiştir, şeklinde rapor sunulduğunun davalı Sevim Saraç ve davalı Gülsen Saraç'a ilanen tebliğlerine,

İlanen tebliğ edilen bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve HMK 147/2 ve 186/1 maddeleri uyarınca mahkememizce tahkikatın bittiği tefhim edildikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceğinden belirlenen duruşmaya gelmediğiniz takdirde tahkikatın bitimine müteakip tarafınıza sözlü yargılama için ayrıca davetiye gönderilmeden yokluğunuzda karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere bilirkişi raporu davalı Sevim Saraç ve davalı Gülsen Saraç'a ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 20/11/2025 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ile sözlü yargılama ihtaratlarını içerir duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.