T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/73 Esas

DAHİLİ DAVALI: NURHAN ÇİÇEK

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili Davalı Nurhan Çiçek adına dahili davalı dilekçesinde belirtilen ve adres araştırması sonucunda elde edilen mernis adresi olan BEVERWİJK /HOLLANDA KRALLIĞI yurt dışı adresine çıkartılan dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve ATK raporunun tebliğ edilemediğinden, tekrar adres araştırması yapılarak bir sonuç alınamamış olup;

Davacılardan Melek Tikicieri diğer davacılardan Fikret Tikicieri dışındakilerinin annesi olduğunu, muris Hayrettin'in resmi nikahlı eşi olduğunu, muris Hayrettin'in 20.10.2010 tarihinde vefat ettiğini, ancak hem muris Hayrettin'in hem de davacı Melek'in Nüfus sicil kayıtlarındaki yanlışlık sebebi mirasçılık işlemlerinin bekletildiğini, muris Hayrettin'in, Kıymet Çatak isimli bir kadınla gayri resmi bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden Fikret, Sibel ve Kemal isminde üç çocuk dünyaya geldiğini, daha sonra ise muris Hayrettin'in, davacı Melek ile resmi nikah yaparak evlendiğini, ancak Hayrettin ve Kıymetin ilişkisinden dünyaya gelen Kemal'in anne hanesine davacı Melek Tikicieri kayıt edildiğini, davacı Melek'in de nüfus kayıtlarında Kemal, Melek'in çocuğu olarak kayıt edildiğini, davacı Melek Tikicieri, Kemal'in biyolojik annesi olmadığını, Kemal'in 1973 doğumlu olduğunu, o tarihlerde davacı Melek ise 14 yaşlarında olduğunu, Hayrettin ve Kıymet'ten olma Kemal 16 yaşında iken öz anne Kıymet'in çocuğunu almak istediğini ve çocuğunun kendisi ile Hollanda'da yaşamasını istediğini, bunun üzerine muris Hayrettin tarafından Kemal'in yurt dışı işlemleri için anne hanesinde Kıymet Çatak'ın kayıtlı göründüğü yeni bir nüfus cüzdanı çıkarıldığını, bu kimlikte Kemal Tikicieri'nin ismi Rıfat Tikicieri olduğunu, Rıfat adına çıkarılan nüfus cüzdanının Malatya'da ve 1990'lı yıllarda düzenlenmiş olduğunu, aynı kişinin hem Kemal hem de Rıfat isminde iki kimliği bulunduğunu, Rıfat olarak çıkarılan kimlik ile çocuk adına pasaport çıkarıldığını ve anne Kıymet çocuğunu Hollanda'ya götürme hazırlıklarına başladığını, ancak Kemal'in bu süreçte bunalıma girerek Alibeyköy'deki ikametinde 1990 senesinde kendini asarak intihar ettiğini, bu olayların üzerine adli işlemler yapıldıktan sonra çocuk Kemal, Alibeyköy Mezarlığı'na defnedildiğini, tüm defin işlemlerinin ve adli işlemlerin Rıfat Tikicieri olarak kayıtlı olduğu kimlik ile yapıldığını, Kemal Tikicieri ile Rıfat Tikicieri aynı kişi olduğunu, Kemal'in ölümüne dek tüm resmi kurumlarla yapılan işlemleri Kemal kimliği ile yapıldğını, Kemal Gaziosmanpaşa İlk Öğretim Okulu'nda okuduğunu, reşit olduğu tarihten itibaren oy pusulası gelmekte ancak hiç bir zaman oy kullanmadığını, Rıfat kimliği ile pasaport işlemleri, intiharı üzerine yapılan adli işlemler ve defin işlemleri dışında başkaca herhangi bir resmi işlem yapılmadığını, Kemal aslında vefat etmiş olduğu halde davacı Melek Tikicieri ile muris Hayrettin Tikicieri'nin nüfus kayıtlarında halen yaşıyor göründüğünü, bu sebeple mirasçı sıfatında bulunan davacıların haklarına halel geldiğini yukarıda belirtilen sebeplerle, mirasçı sıfatındaki tüm davacı müvekkiller adına, muris Hayrettin Tikicieri'nin nüfus kayıtlarında sağ olarak görünen Kemal Tikicieri'nin ölüm tarihi ile beraber ölü olduğu şeklinden nüfus sicilinin düzeltilmesi yönünde karar verilmesini, davacı müvekkili Melek Tikicieri adına ise biyolojik annesi olmadığı Kemal Tikicieri'nin nüfus kayıtlarından silinerek nüfus sicilinin bu şekidle düzeltilmesi yönünde karar verilmesini talep ettiğinin dahili davalı Nurhan Çiçek'e ilanen tebliğine,

Mahkememiz 22/12/2023 tarihli celsesinde 1 nolu ara kararınca; Davacı vekiline Rıfat Tikicieri'nin kayıtlarda kardeşi olarak görünen ve hukuku etkilenecek olan Nurhan Çiçek'in davaya dahil etmesi için tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmiş olup davacılar vekilinin02/01/2024 tarihli dilekçesi ile 53554659170 TC kimlik numaralı Nurhan ÇİÇEK'İN işbu davaya dahil edilmesini talep ettiğinin dahili davalı Nurhan Çiçek'e ilanen tebliğine,

Adli Tıp Kurumunun 27/02/2023 tarihli raporunda; FERHAT FATİH TİKİCİERİ isimli şahsa ait DNA profili ile anne olduğu iddia edilen MELEK TİKİCİERİ isimli şahsa ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen veriler itibarıyla; anne olduğu iddia edilen MELEK TİKİCİERİ'nin, babaya ait DNA profili bilinmeksizin, FERHAT FATİH TİKİCİERİ için annelik indeksi 7.956.611,57 olarak hesaplandı. MELEK TİKİCİERİ'nin %99,99 ihtimalle FERHAT FATİH TİKİCİERİ isimli şahsın BİYOLOJİK ANNESİ OLABİLECEĞİ tespit edildi. RIFAT TİKİCİERİ isimli şahsa ait DNA profili ile anne olduğu iddia edilen MELEK TİKİCİERİ isimli şahsa ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen veriler itibarıyla; anne olduğu iddia edilen MELEK TİKİCİERİ'nin, RIFATTİKİCİERİ için BİYOLOJİK ANNELİĞİ REDDEDİLDİ. FERHAT FATİH TİKİCİERİ'ne ait Y-STR DNA profili ile RIFAT TİKİCİERİ'ne ait elde edilen kısmi Y-STR DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen veriler itibarı ile şahısların Y-STR DNA profillerinin elde edilen bölgeler itibarı ile uyumlu olduğu, FERHAT FATİH TİKİCİERİ ile RIFAT TİKİCİERİ isimli şahısların aynı erkek soy ağacından gelen bireyler olabileceği tespit edildi, şeklinde rapor sunulduğunun dahili davalı Nurhan Çiçek'e ilanen tebliğine,

İlanen tebliğ edilen dava dilekçesi gereği HMK nun 122 ve 127 mad. gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde HMK 126 mad. göre davaya cevapları usul itirazları ve delillerini bildirip celbi gerekenlerle ilgili avans giderini yatırması, bildirmemesi halinde HMK 128 mad. gereği davacının bütün vakıalarını inkar etmiş ve 131. mad. göre cevap ve ilk itirazlarından vazgeçmiş sayılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, ATK raporu olmak üzere dahili davalı Nurhan Çiçek'e ilanen tebliğ olunur.

HMK139/1.mad.2.cümlesi gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia, savunma genişletebileceği, değiştirebileceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, sunmadıkları belgeleri sunmaları, belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız 141/2.mad gereği dilekçe aşaması tamamlandığından iddia veya savunmanın genişletilemeyeceği hususunun dahili davalı Nurhan Çiçek'e ilanen tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 27/06/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.28/04/2025