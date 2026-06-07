T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/35

KARAR NO: 2026/108

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin 19/02/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 86/2-1 ve 53/1-2-3 maddeleri gereğince 3 Ay 10 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Gülşah oğlu 03/04/1963 doğumlu, FEHİM GEMLİ aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.