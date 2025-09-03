T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2019/221 Esas KARAR NO: 2024/34

Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile 106/2.a maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Altybay ve Rozay oğlu, 1988 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı FURKAT BAZAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir RESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLANI PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönü ile Ceza infaz Kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzerekarar verildiği , İLAN OLUNUR. 07/08/2025