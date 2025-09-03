T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2023/14 Esas KARAR NO: 2023/341

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2023 tarihli ilamın MÜŞTEKİSİ Moufida ve Habib kızı 1977 TUNUS DĞ.LU RIM LOURIMI tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR VE İSTİNAF İLAMI tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir RESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLANI PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönü ile Ceza infaz Kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzerekarar verildiği , İLAN OLUNUR. 07.08.2025