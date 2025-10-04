T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

2025/99 Sayı: 2025/99 Esas

İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı, XIAKELIZHATI YIMING ile Davalı, SHAWUTI NUERMAIMAITI arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca, Şehremini Mahallesi Veletçelebi Sokak No:34 Daire :4 Fındıkzade Fatih/İstanbul adresine usulüne uygun olarak tebligat yapılamayan SHAWUTI NUERMAIMAITI'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan Kiralananın Tahliyesi davasının duruşmasının 28/01/2026 günü saat: 10:05'de olup, adı geçen davalı SHAWUTI NUERMAIMAITI''ya duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil etmesi aksi takdirde gıyabında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.01.10.2025