T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/244 Esas

DAVALI : SUHAD TAFTANAZI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 23/03/2026 günü saat: 10:15'e Duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, yokluğunuzda diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde delillerinizi sunmanız, başka yerden gelecekdelillerin mahkemece temin edileceği yerleri bildirmeniz, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ilanen tebliğ olunur.