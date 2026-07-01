T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO: 2025/394 Esas

KARAR NO: 2026/360

Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2026 tarihli ilamı ile 116/1 maddesi gereğince 15000 TL Adli Para cezası ile cezalandırılan Fathalı ve Nahıd kızı, 28/02/1992 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ELHAM FEIZI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ,bir gazete ve bir internet haber sitesin ve ayrıca basın ilan kurumu ilan ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.06.2026