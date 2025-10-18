T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.26027622-2022/660-Ceza Dava Dosyası

Konu: İLAN

KATILAN: DERYA YAVAŞ KÖLEMEN: Mehmet Mesut ve Tülay kızı, 06/06/1979 İSTANBUL doğumlu, KONYA, KADINHANI, Pusat mah/köy nüfusunda kayıtlı. Seyyid Ömer Mah. Vani Dergahı Sk. No:85A Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:32438247092

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve Mala Zarar verme suçlarından sanıklar MEHMET DEMİR ve TOLGA UMURHAN haklarında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 27/09/2024 tarih ve 2022/660 Esas, 2024/551 Karar sayılı kararı ile sanıklar MEHMET DEMİR ve TOLGA UMURHAN hakkında Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK. 142/2-h maddesi gereğince 1 Yıl 4 Ay 20 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve Mala Zarar vermek suçundan TCK. 151/1 maddesi gereğince 3 Ay 10 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, verilen karar sanıklar tarafından İstinaf edilmiştir.

Dava dosyasında Katılan DERYA YAVAŞ KÖLEMEN'etüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 15.10.2025